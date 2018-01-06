Министр юстиции Эстонии предложил снести советский мемориал Маарьямяэ

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что мемориал Маарьямяэ, расположенный в таллиннском районе Ласнамяэ, разрушается.

По его словам, мемориал должен быть безопасным для людей, поэтому, если необходимо, придется его «забетонировать или снести». По расчетам Минюста Эстонии, Таллин потратит около миллиона евро на ремонт советского мемориала Маарьямяэ. Урмас Рейнсалу добавил, что мемориал, а также его архитектурные и ландшафтные элементы, не вносили в эстонский регистр памятников.

«Для меня в них нет святыни», — подчеркнул министр юстиции Эстонии.