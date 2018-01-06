Пенсионерка не дождалась помощи врачей и скончалась в больнице Петербурга

Внук покойной пенсионерки сообщил, что они вызвали скорую помощь в пятницу, 5 января, около двух часов дня.

По его словам, медики госпитализировали бабушку. Внук просидел с пенсионеркой в приемном отделении 15-ой городской больницы около трех часов. После ему пришлось уехать из больницы. Однако позже внуку сообщили, что пенсионерка умерла, передает «Инфореактор».

Внук утверждает, что врачи не подходили к бабушке несколько часов. Предварительно, пенсионерку направили в неврологическое отделение около семи часов вечера, но там ее состояние резко ухудшилось.