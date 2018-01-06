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10:27   6 Января 2018
Россия
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Пенсионерка не дождалась помощи врачей и скончалась в больнице Петербурга

Пенсионерка не дождалась помощи врачей и скончалась в больнице Петербурга

Внук покойной пенсионерки сообщил, что они вызвали скорую помощь в пятницу, 5 января, около двух часов дня.

По его словам, медики госпитализировали бабушку. Внук просидел с пенсионеркой в приемном отделении 15-ой городской больницы около трех часов. После ему пришлось уехать из больницы. Однако позже внуку сообщили, что пенсионерка умерла, передает «Инфореактор».

Внук утверждает, что врачи не подходили к бабушке несколько часов. Предварительно, пенсионерку направили в неврологическое отделение около семи часов вечера, но там ее состояние резко ухудшилось.

Автор: Тоня Краснова
#россия #санкт-петербург #происшествия #пенсионерка #больница
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