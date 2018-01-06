Порошенко сообщил, что сданную ополченцам Саур-Могилу «удалось удержать»

Украинский лидер Петр Порошенко поприветствовал на своей странице в Twitter командира батальона 95-ой отдельной аэромобильной бригады 34-летнего Игоря Герасименко.

По его словам, благодаря комбату «удалось удержать» стратегически важные точки — курган Саур-Могила и гору Карачун. Герасименко — один из самых молодых военных Героев Украины. Порошенко вручил «Золотую Звезду» командиру батальона 95-ой аэромобильной бригады в 30 лет.

«Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе!», — подчеркнул президент Украины.

Погребальный памятник Саур-Могила расположен в Шахтерском районе Донецкой области. Это стратегически важная высота, позволяющая контролировать большой участок границы между РФ и Украиной. ВСУ контролировали курган до августа 2014 года и покинули Саур-Могилу, когда наступили ополченцы ДНР.