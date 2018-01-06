Археологи обнаружили древнюю модель Вселенной на дне озера в Мексике

Археологи обнаружили каменное святилище на дне озера у подножия потухшего вулкана Истаксиуатль, расположенного к югу от столицы Мексики города Мехико-Сити, в высокогорном штате Пуэбла.

По словам исследователей, каменное святилище — модель Вселенной в представлении древних ацтеков. Объект сложили из камней разного размера и сделали так, чтобы наблюдателю, стоящему у озера, казалось, что камни плавают на поверхности, а не лежат на дне.

Археологи отметили, что вода создает визуальные эффекты и каменное святилище отображает мифы ацтеков о создании мира. Согласно им, тогда не было суши. Морское чудовище Сипактли, имевшее облик одновременно рыбы и крокодила, обитало в первобытном океане. Боги разделили его тело и сотворили небо и землю.