Франция не согласилась с оценкой США в Иране

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что его страна не согласна с оценкой ситуации в Иране, которую дали в США.

Дипломат указал на события, происходящие в Иране, отметив, что они не представляют угрозы для мировой безопасности. Делаттр подчеркнул, что остальные страны не должны использовать акции протеста в Иране для своих нужд.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заседание Совета безопасности, созванное по заявке Вашингтона. Дипломат сообщил, что США используют свои полномочия для подрыва сделки Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД).