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Трамп запросил более $15 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Трамп запросил более $15 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

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6:14   6 Января 2018
Весь мир
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Трамп запросил более $15 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Трамп запросил более $15 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 18 млрд долларов на начальный этап строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщил The Washington Post.

Деньги пойдут на строительство 508 километров ограждений. Также планируется укрепить уже построенные 655 километров. К 2027 году, в случае успешного финансирования, строители возведут более половины стены.

Трамп ранее заявлял, что сооружение такой ограды может обойтись дешевле, чем 18 миллиардов долларов. Естественными преградами послужат реки и горы. Стену на границе с Мексикой нынешний лидер США дал обещание построить во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Политик заверял, что власти Мексики сами заплатят за строительство, однако в стране выступили против такого сооружения.

Автор: Павел Никифоров
#трамп #мексика #стена на границе
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