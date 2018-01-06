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5:12   6 Января 2018
Весь мир
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Мэттис поддержал дипломатические меры по решению конфликта с КНДР

Мэттис поддержал дипломатические меры по решению конфликта с КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает дипломатические усилия, направленные на решение конфликта с Северной Кореей.

Глава Пентагона отметил, что дипломаты США, Китая, Японии и Южной Кореи заняты решением проблемы по ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом Мэттис сообщил в ходе пятничного брифинга с журналистами.

В ноябре 2017 года Пхеньян провел первый за долгое время запуск баллистических ракет. Собвез ООН в ответ на это принял резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи. 31 декабря того же года глава КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что на его столе находится ядерная кнопка. Президент США Дональд Трамп несколько позже сообщил, что на его столе так же есть кнопка для запуска ядерного оружия, отметив, что она больше, чем у его северокорейского коллеги.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #ядерное оружие #мэттис
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