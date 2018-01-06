В США примут закон об изменении сделки по СПВД

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в стране могут принять специальный закон, изменяющий условия ядерного соглашения с Ираном.

Политик отметил, что документ может быть принять на следующей неделе. Он также отметил, что американский лидер Дональд Трамп намерен исправить договор или же совсем отменить. Слова госсекретаря привело агентство Associated Press.

Ранее президент США сообщал, что вместе с конгрессом станет работать над «недостатками» Совместного всеобъемлющего план действий. Договор был подписан 14 июля 2015 между Ираном и еще пятью странами. Вашингтон покинет соглашение, в случае если усилия властей Соединенных Штатов по его изменению не принесут успеха.