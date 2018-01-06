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4:16   6 Января 2018
Весь мир
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Китай призвал СБ ООН не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Китай призвал СБ ООН не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао призвал Совет безопасности не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

Дипломат отметил, что Пекин наблюдает за последними событиями в Иране и выражает надежду, что ситуация в стране нормализуется при помощи совместных усилий властей и граждан страны. Хайтао подчеркнул, что нынешняя проблема в Иране никак не влияет на обстановку во всем мировом сообществе.

Заместитель постпреда добавил, что основная задача Совета безопасности — обеспечивать стабильность и безопасность во всем мире. Ситуация в Иране не входит в задачи СБ ООН, а споры по этой теме никак не помогают решению проблемы.

Автор: Павел Никифоров
#иран #китай #совбез оон
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