В Пентагоне сообщили о новой военной стратегии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил о новой военной стратегии США.

Министр добавил, что новый план ведомство опубликует 19 января. Представят два документа. Один из них, объемный, будет полностью засекречен. Во втором новая стратегия США представится в кратком виде для общего ознакомления. Позднее министерство обороны США должно опубликовать планы по ядерному оружию и противоракетной обороне.

Ранее министр сообщил, что Вашингтон возобновит финансовую помощь Пакистану в случае выполнения последним ряда условий. Среди прочего отмечаются усилия Исламабада по борьбе с террористической угрозой в стране.