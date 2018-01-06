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3:34   6 Января 2018
Весь мир
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Тиллерсон рассказал о «важных переговорах» с Россией

Тиллерсон рассказал о «важных переговорах» с Россией

Госсекрертарь США Рекс Тиллерсон сообщил о предстоящих «очень важных переговорах» с Россией.

РИА Новости отметили, что на повестке дня стоит обсуждение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Тиллерсон не уточнил, будут ли встречи проходить на постоянной основе.

Ранее госсекретарь заявил о необходимости улучшения отношений Москвы и Вашингтона, отметив, что на данный момент они весьма натянуты. «Камнем преткновения» в этом вопросе является ситуация на Украине, подчеркнул Тиллерсон. Он сообщил об этом в ходе своей последней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял о необходимости улучшений отношений двух держав.

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #тиллерсон
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