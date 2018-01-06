Постпред Ирана сообщил о постоянном вмешательстве США в дела государства

Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру заявил о постоянном вмешательстве Вашингтона в дела государства.

Хошру сообщил об этом в ходе своего выступления перед Совбезом ООН. Встречу инициировали власти США по вопросу о многочисленных митингах, проходящих в Иране.

Предложение Вашингтона по созыву СБ ООН является «злоупотреблением властью», заявил постпред Ирана. Дипломат указала на «долгую историю» вмешательства Соединенных Штатов в дела государства. Хошру отметил, что проблемы внутри страны не должны выноситься на обсуждение в орган, обеспечивающий мировую безопасность и стабильность.