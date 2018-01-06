Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

 Три человека погибли в ДТП в Московской области

Три человека погибли в ДТП в Московской области
Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

 СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос
Постпред Ирана сообщил о постоянном вмешательстве США в дела государства

Постпред Ирана сообщил о постоянном вмешательстве США в дела государства

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану
Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

 Три человека погибли в ДТП в Московской области

Три человека погибли в ДТП в Московской области
Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

 СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос
Постпред Ирана сообщил о постоянном вмешательстве США в дела государства

Постпред Ирана сообщил о постоянном вмешательстве США в дела государства

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану
2:15   6 Января 2018
Весь мир
39

Администрация Twitter ответила на просьбы заблокировать страницу Трампа

Администрация Twitter ответила на просьбы заблокировать страницу Трампа

Представители социальной сети Twitter заявили, что не будут блокировать аккаунты мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа, потому как хотят сохранить доступ к информации.

Ранее пользователи Twitter призвали администрацию портала заблокировать страницу американского лидера после его недавней угрозы ядерным оружием в сторону КНДР. Администрация соцсети заявила, что удаление подобных спорных постов скроет информацию от пользователей, которые должны дискутировать по этой теме.

Блокировка аккаунтов президентов различных стран не заставит политиков «замолчать». Однако, такой шаг усложнит критику их действий. Дональд Трамп в ответ на новогоднюю речь своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына заявил, что у него «тоже есть ядерная кнопка», которая, по его словам, в разы больше и находится в рабочем состоянии.

Автор: Павел Никифоров
#трамп #твиттер #твиттер трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ
Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Страница была заблокирована без каких-либо предупреждений.
18:05   5 Января 2018
2787
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
14099
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14158
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5547
Новости smi2.ru
«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

 «Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу

«Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу

 «Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам