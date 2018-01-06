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Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

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Три человека погибли в ДТП в Московской области
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1:47   6 Января 2018
Россия
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Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

Небензя обвинил США в подрыве «ядерной сделки» с Ираном

Постпред РФ при ООН Василий Небензя озвучил настоящую причину созыва США заседания Совбеза ООН по Ирану.

Дипломат заявил, что истинной целью Вашингтона является не попытка защитить права граждан Ирана, а подрыв сделки Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД). Небензя отметил, что США злоупотребили площадкой Совета безопасности. Вашингтон подрывает авторитет органа, ответственного за поддержание безопасности в мире, заключил постпред РФ.

Накануне американский постоянный представитель в ООН Никки Хейли вынесла предупреждение Ирану в связи с акциями протеста, проходившими в стране. Постпред США отметила, что мировое сообщество наблюдает за тем, как иранские власти реагируют на митинги в государстве.

Автор: Павел Никифоров
#сша #иран #оон #совбез оон #небензя
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