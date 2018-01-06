Тиллерсон отметил необходимость улучшения отношений с Москвой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сотрудничество с Российской Федерацией должно носить более продуктивный характер.

В настоящее время отношения весьма натянутые, подчеркнул политик. Слова Тиллерсона привел телеканал CNN. Госсекретарь отметил, что прошедший 2017 год для отношений Вашингтона и Москвы был весьма тяжелым. Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп выступил за улучшение двусторонних отношений.

Соединенные Штаты обнаружили точки соприкосновения с Россией в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Сотрудничество в этой сфере привело к «почти полному поражению» экстремистов, заключил Тиллерсон. Политик во время прошедшей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Вашингтон считает главным препятствием в налаживании отношений двух стран ситуацию по Украине.