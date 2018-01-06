Четыре человека погибли при стрельбе в детском центре в США

Четыре человека, включая ребенка, погибли в ходе стрельбы в центре ухода за детьми в Санта-Кларите, США.

По информации полицейских, стрельбу открыл один из погибших. Мужчина застрелил супругу, юношу в возрасте 20 лет и 11-летнего ребенка. Об этом сообщил телеканал ABC.

После этого отец семейства покончил с собой. Детский центр, в котором работала погибшая, был закрыт на праздники. Полиция обнаружила тела в пятницу. Причины произошедшего выясняются.