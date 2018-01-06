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 Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась в Москве

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 Тиллерсон ответил на вопрос о психическом состоянии Трампа

Тиллерсон ответил на вопрос о психическом состоянии Трампа
0:56   6 Января 2018
Весь мир
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Тиллерсон ответил на вопрос о психическом состоянии Трампа

Тиллерсон ответил на вопрос о психическом состоянии Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ответил на вопрос журналистов о психической пригодности главы государства Дональда Трампа.

Политик заявил, что у него нет причин сомневаться в психическом состоянии главы государства. Более того, госсекретарь никогда не задавался таким вопросом.

По словам Тиллерсона, нынешний президент Соединенных Штатов проявляет вовлеченность во время деловых встреч. Ранее Трамп прокомментировал новогоднее обращение главы КНДР Ким Чен Ына, заявив, что на его столе также находится «ядерная кнопка» и она «больше», чем у его северокорейского коллеги. Тиллерсон пояснил частые и жесткие нападки главы государства на Северную Корею, отметив, что в Пхеньяне понимают только «жесткую риторику».

Автор: Павел Никифоров
#трамп #президент сша #тиллерсон
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