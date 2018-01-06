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0:42   6 Января 2018
Весь мир
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Мэттис: США возобновят помощь Пакистану при выполнении ряда условий

Мэттис: США возобновят помощь Пакистану при выполнении ряда условий

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США восстановят финансовую поддержку Пакистана в случае выполнения последним поставленных условий.

Министр обороны сообщил об этом в ходе пятничного брифинга с журналистами. Финансирование Пакистана будет восстановлено в случае, если в Вашингтоне увидят «решительные действия» страны против террористов, которые также угрожают Соединенным Штатам.

В пятницу, пятого января, США заморозили порядка 900 миллионов долларов для Пакистана в поддержку антитеррористической деятельности. Президент Дональд Трамп заявил о своем недовольстве Исламабадом. Он отметил, что Вашингтон зря в течение последних 15 лет отправлял в Пакистан деньги для борьбы с экстремизмом. За указанный период финансовая помощь была выделена в размере 33 миллиардов долларов.

Автор: Павел Никифоров
#пакистан #борьба с терроризмом #мэттис
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