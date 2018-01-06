Макрон намерен содействовать политическому урегулированию конфликта в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении содействовать политическому урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике.

С таким заявлением политик выступил по итогам пресс-конференции, которая прошла при участии главы Турции Тайипа Эрдогана. Встреча состоялась в Елисейском дворце в Париже.

Важно построить стабильность и мир в Сирии, отметил Макрон. Французский лидер призвал турецкого коллегу к сотрудничеству по этому вопросу. Президент Франции не прошел мимо Астанинского процесса. Макрон подчеркнул, что обсуждение является полезным в области военной деэскалации. Вопрос о будущем страны должен решать народ Сирийской Арабской Республики, заключил французский глава.