Тиллерсон объяснил причину жестких нападок Трампа на КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Северной Кореи понимают только «жесткую риторику». Именно поэтому глава государства Дональд Трамп часто выступает с нападками на КНДР.

Тиллерсон отметил, что целью Вашингтона является полная денуклеариация Корейского полуострова при помощи дипломатии. Эти усилия опираются на военные возможности, добавил госсекретарь. Вопрос о начале переговоров США и КНДР еще не решен. В случае, если Пхеньян не прекратит провокации со своей стороны, то власти Соединенных Штатов продолжат оказывать жесткое давление на Северную Корею.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его столе. Трамп в ответ на это сообщил, что на его столе тоже находится такая кнопка, и она «больше», чем у его северокорейского коллеги.