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Тиллерсон ответил на вопрос о психическом состоянии Трампа
0:10   6 Января 2018
Весь мир
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Тиллерсон объяснил причину жестких нападок Трампа на КНДР

Тиллерсон объяснил причину жестких нападок Трампа на КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Северной Кореи понимают только «жесткую риторику». Именно поэтому глава государства Дональд Трамп часто выступает с нападками на КНДР.

Тиллерсон отметил, что целью Вашингтона является полная денуклеариация Корейского полуострова при помощи дипломатии. Эти усилия опираются на военные возможности, добавил госсекретарь. Вопрос о начале переговоров США и КНДР еще не решен. В случае, если Пхеньян не прекратит провокации со своей стороны, то власти Соединенных Штатов продолжат оказывать жесткое давление на Северную Корею.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его столе. Трамп в ответ на это сообщил, что на его столе тоже находится такая кнопка, и она «больше», чем у его северокорейского коллеги.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #трамп #тиллерсон
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