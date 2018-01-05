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 СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

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Анкара подписала соглашение с Eurosam о разработке системы ПРО

Анкара подписала соглашение с Eurosam о разработке системы ПРО

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23:38   5 Января 2018
Весь мир
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Анкара подписала соглашение с Eurosam о разработке системы ПРО

Анкара подписала соглашение с Eurosam о разработке системы ПРО

Турция подписала договор с концерном Eurosam о проведении исследований перед производством новой системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом сообщила пресс-служба организации. Согласно заявлению, система ПРО сможет противостоять самым современным угрозам: самолетам-невидимкам и баллистическим ракетам. Комплекс будет готов приблизительно к 2025 году.

Сроки исследования — 18 месяцев. Новое ПРО позволит обеспечить базовые потребности Турции в оборонной сфере. Также установка даст возможность интеграции государства в НАТО. Соглашение было подписано в ходе встречи турецкого лидера Тайипа Эрдогана и его французского коллеги Эммануэля Макрона, которая накануне прошла в Елисейском дворце в Париже.

Автор: Павел Никифоров
#турция #эрдоган #системы про
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