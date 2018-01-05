Власти Японии надеются на продолжение диалога с Россией по Курильским островам. Об этом сообщило издание Kyodo.

В Токио считают, что обсуждать проблему проще всего путем переговоров с главой России Владимиром Путиным. Япония ожидает его присутствия на предстоящем саммите G20, который пройдет в следующем году.

В мае 2019 года Путин, в случае переизбрания на пост главы РФ, может получить приглашение от японский властей на двусторонние переговоры. В Японии намерены решить проблему с островами, пока нынешний российский лидер имеет поддержку внутри страны и находится на посту президента. Соответствующее приглашение может передать премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего визита в Россию в 2018 году. Политик также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.