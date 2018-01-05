Тиллерсон опроверг слухи о своей отставке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не намерен в 2018 году уходить с поста главы Госдепа. Его слова привел телеканал CNN.

Политик отметил, что вел успешную деятельность в ушедшем 2017 году. Тиллерсон добавил, что намерен пробыть на посту главы Госдепартамента США и в 2018-м.

Госсекретарь выразил надежду на «весьма продуктивный» год. Накануне Тиллерсон и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пришли к соглашению о продолжении давления на Северную Корею.