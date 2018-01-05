Более 10 человек погибли при снегопадах в Китае

Обильные снегопады в Китае унесли жизни 13 человек. Об этом сообщило издание Синьхуа.

По информации ведомства, сильные осадки выпали в китайской провинции Аньхой с третьего по пятое января. Снегопады унесли жизни двух человек в регионах Цзянсу и Хубэй.

Власти Китая провели эвакуацию жителей пяти провинций страны из-за осадков. Еще порядка 100 человек нуждаются в оказании помощи. Множество домов разрушены, около 400 повреждены. Пекин оценил ущерб от буйства стихии в 500 миллионов юаней. Ряд автотрасс и железнодорожных путей перекрыт из-за обильных снегопадов.