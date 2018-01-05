Три человека погибли в ДТП в Московской области

В ДТП в Подмосковье погибли три человека. Еще один ранен.

На участке автотрассы Руза-Тетерино столкнулись три автомобиля. Погибли три человека. Еще одного доставили в ближайший госпиталь. Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу отделения МВД по региону.

Накануне двое туристов из РФ выпали с балкона одного из отелей в Паттайе, Таиланд. Девушка получила травму головы, а мужчина — перелом ноги.