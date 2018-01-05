Ростуризм призвал туристов из РФ к осторожности на горнолыжных курортах Италии

Ростуризм призвал туроператоров учесть погодные условия на горнолыжных курортах Италии. Об этом сообщил «Интерфакс».

По информации Генконсульства РФ в Милане, около 10 тысяч посетителей горнолыжного курорта Червиния остались заблокированными из-за сильных снегопадов и схода лавин. Дороги, ведущие в регион, расчистили в пятницу, 5 января.

Ростуризм призвал туристов из Российской Федерации учитывать погодную обстановку на курорте. В Червинии остается высоким риск повторного схода лавин.