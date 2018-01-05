Трамп: Клинтон вступила в сговор с ФБР и Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в «сговоре с ФБР и Россией». Такое заявление он опубликовал в своем микроблоге Twitter.

По словам американского президента, теперь, когда подтверждается, что утверждения о его сговоре с Россией оказались «сплошной ложью», становится ясно, что единственный сговор был между Хиллари Клинтон, ФБР и Россией.

Политические оппоненты Трампа — американские демократы — настаивают на том, что он выиграл выборы осенью 2016 года благодаря поддержке Москвы, которая якобы «срежиссировала кампанию по размещению политической рекламы в социальных сетях», из-за чего в ряды Демократической партии был внесен разлад.

31 декабря американские СМИ сообщали, что расследование ФБР «вмешательства России» в выборы в США началось якобы из-за напившегося в баре советника Трампа Джзефа Попондопулуса, который рассказал австралийскому дипломату о неких сведениях, публикация которых нанесет вред политической карьере Клинтон.