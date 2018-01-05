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 СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

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21:41   5 Января 2018
Ближнее зарубежье
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СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

Украинская Служба безопасности вызвала на допрос бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил «Интерфакс-Украина». Политику необходимо прийти в главное управление ведомства в Киеве 10 января.

Адвокат Саакашвили отметил, что его подзащитный явится на допрос в случае, если процедура пройдет в соответствии с законами страны, а все документы оформят подобающим образом. Ранее суд Тбилиси приговорил экс-губернатора к трем годам лишения свободы, признав его виновным по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

Автор: Павел Никифоров
#украина #киев #саакашвили
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