СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

Украинская Служба безопасности вызвала на допрос бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил «Интерфакс-Украина». Политику необходимо прийти в главное управление ведомства в Киеве 10 января.

Адвокат Саакашвили отметил, что его подзащитный явится на допрос в случае, если процедура пройдет в соответствии с законами страны, а все документы оформят подобающим образом. Ранее суд Тбилиси приговорил экс-губернатора к трем годам лишения свободы, признав его виновным по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.