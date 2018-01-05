Полиция Нью-Йорка получила анонимное сообщение о подготовке взрыва у Trump Tower

Полицию Нью-Йорка предупредили о подготовке теракта около небоскреба Trump Tower. Неизвестный отправил анонимное сообщение.

В сообщении говорилось, что террористы-смертники планируют подорвать 58-этажный небоскреб, расположенный в центре Манхэттена в Нью-Йорке на Пятой авеню. Об этом сообщает издание Daily News со ссылкой на осведомленный источник в полиции.

Сотрудники спецслужб и полицейские проверили здание, однако ничего подозрительного не обнаружили. Специалисты также установили, что анонимный звонок поступил с номера, зарегистрированного в Бруклине. Ранее с него уже совершались подобные звонки о якобы планируемых терактах и минировании зданий. Злоумышленник объявлен в розыск, на данный момент поймать его не удалось.