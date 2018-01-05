Администрация Instagram разблокировала аккаунт Ботсада МГУ

Администрация социальной сети Instagram разблокировала страницу Ботанического сада МГУ.

В четверг, 4 января, аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» был заблокирован. По словам главы организации Алексея Ретеюма, слова которого привели РИА Новости, представители Instagram потребовали предоставить юридические документы. В Ботаническом саду заявили, что не имеют таких бумаг, поскольку организация является подразделением МГУ.

Роскомнадзор обратился к основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу с просьбой объяснит причины блокировки. Ведомство опубликовало отрытое письмо на своей официальной странице. Facebook выкупили Instagram в 2012 году. В пятницу, 5 января, аккаунт Ботанического сада МГУ был разблокирован.