Двое российских туристов выпали с балкона на юго-востоке Тайланда

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Сейчас они находятся под присмотром врачей.

Двое туристов из России госпитализированы с травмами на юго-востоке Тайланда. По данным местных правоохранителей, отец и дочь сорвались с балкона их номера в отеле. Инцидент произошел в минувшую среду на курорте в Паттайе. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что 42-летний мужчина и его 16-летняя дочь сидели на краю балкона на втором этаже и, потеряв равновесие, упали. Юная девушка получила черепно-мозговую травму, а мужчина сломал левую ногу. В настоящее время они находятся в больнице, об их состоянии не сообщается.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров предупреждать российских туристов о лихорадке Денге, бушующей в Юго-Восточной Азии. Ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании путешествия в данном направлении.