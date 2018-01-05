Макрон озвучил причины, по которым Турция не может присоединиться к ЕС

Президент Франции Эмммануэль Макрон заявил, что Турция не может сделать шаг в сторону присоединения к Евросоюзу, поскольку в стране имеются проблемы с соблюдением прав человека.

Глава государства заявил об этом в ходе выступления в Елисейском дворце. Накануне прошла пресс-конференция, на которой присутствовал президент Турции Тайип Эрдоган.

Макрон призвал пересмотреть отношение к турецкой стороне в вопросах сотрудничества. Глава Турции заявил, что его государство «устало ждать» возможного членства в Европейском союзе. Отношения ЕС и Анкары ухудшились после попытки госпереворота в Турции. Инцидент произошел летом 2016 года. Правительство Австрии в свою очередь настаивает на прекращении диалога об интеграции страны в Евросоюз. Берлин так же выступил за пересмотр политики в экономической сфере в отношении Турции.