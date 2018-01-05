Экс-министр здравоохранения Крыма дает показания в Киеве

Бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский доставлен на допрос в прокуратуру Автономной Республики Крым в Киеве. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.

По данным «Укринформ», вместе с экс-министром находится его адвокат. Во время допроса прокурору предстоит сообщить Михальчевскому, что он подозревается в госизмене. Кроме того, дело бывшего главы крымского Минздравасуд будет передано в суд. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура Автономной Республики Крым сохранилась в структуре Генеральной прокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией. Она располагается в Киеве.

Сегодня утром пресс-служба СБУ заявила о том, что в Киеве обнаружено временное место пребывания бывшего министра. В помещении были проведены обыски. В частности, сотрудники спецслужбы изъяли российский паспорт и удостоверение Михальчесвкого с подписью главы Крыма Аксенова.

Михальчевский покинул министерство в июне 2014 года. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительного состояния вверенной ему отрасли и скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарственные препараты в республиканских аптеках.