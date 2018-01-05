Курц встретится с Меркель 17 января

Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Берлин 17 января. Там политик встретится со своей коллегой Ангелой Меркель.

В ходе встречи канцлеры обсудят развитие двусторонних отношений Австрии и Германии, а также ряд вопросов, касающихся остальных стран Европы. На повестке дня стоит рассмотрение важной темы о председательствовании Австрии в Евросоюзе во второй половине 2018 года. Об этом сообщил представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь в своем твиттере.

Новое правительство Австрии присягнуло 18 декабря. Канцлером стал Себастьян Курц, ранее занимавший должность министра иностранных дел страны. Визит в Берлин станет первым с момента вступления на новый пост.