Курц встретится с Меркель 17 января
Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Берлин 17 января. Там политик встретится со своей коллегой Ангелой Меркель.
В ходе встречи канцлеры обсудят развитие двусторонних отношений Австрии и Германии, а также ряд вопросов, касающихся остальных стран Европы. На повестке дня стоит рассмотрение важной темы о председательствовании Австрии в Евросоюзе во второй половине 2018 года. Об этом сообщил представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь в своем твиттере.
Новое правительство Австрии присягнуло 18 декабря. Канцлером стал Себастьян Курц, ранее занимавший должность министра иностранных дел страны. Визит в Берлин станет первым с момента вступления на новый пост.
Bundeskanzler @sebastiankurz wird am 17. Jänner die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin treffen. 1/2— Peter Launsky (@RegSprecher_AT) January 5, 2018