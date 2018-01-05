Украденную в Копенгагене самую дорогую бутылку водки нашли пустой

Цена коллекционной бутылки составляет порядка 1,3 миллиона долларов. «Экспонат» был украден из личной коллекции.

Датский коллекционер Бриан Ингеберг заявил о пропаже самой дорогой в мире бутылки водки из личного хранилища в кафе Копенгагена. Спустя несколько дней бутылку нашли неповрежденной, но пустой. Об этом сообщила датская полиция в своем официальном Twitter-аккаунте.

Владелец бутылки рассказала изданию Extra Bladet, что ее нашли опустошенной на строительной площадке. Емкость русской водки, выполненной из золота и серебра, злоумышленники не забрали. На бутылке также изображен гоночный автомобиль «Руссо-Балт» и имеется фильтр-насадка с бриллиантами. На пробке — герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.

Ингеберг уверен, что похитителям каким-то образом удалось сделать дубликат ключей от хранилища, где содержатся почти 1,2 тысячи емкостей с коллекционными напитками. Камеры зафиксировали, что преступники пробыли там всего несколько минут.

Любопытно, что этот экземпляр появлялся в сериале «Карточный домик» на 15 секунд.