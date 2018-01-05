Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Три человека погибли в ДТП в Московской области

Три человека погибли в ДТП в Московской области

 Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась в Москве

Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась в Москве
Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

 СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос
Трамп: Клинтон вступила в сговор с ФБР и Россией

Трамп: Клинтон вступила в сговор с ФБР и Россией

 Землетрясение произошло на востоке Японии

Землетрясение произошло на востоке Японии
Три человека погибли в ДТП в Московской области

Три человека погибли в ДТП в Московской области

 Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась в Москве

Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась в Москве
Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

Республика Беларусь закроет генконсульство в Одессе

 СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос

СБ Украины вызвала Саакашвили на допрос
Трамп: Клинтон вступила в сговор с ФБР и Россией

Трамп: Клинтон вступила в сговор с ФБР и Россией

 Землетрясение произошло на востоке Японии

Землетрясение произошло на востоке Японии
21:13   5 Января 2018
Весь мир
61

Украденную в Копенгагене самую дорогую бутылку водки нашли пустой

Украденную в Копенгагене самую дорогую бутылку водки нашли пустой

Цена коллекционной бутылки составляет порядка 1,3 миллиона долларов. «Экспонат» был украден из личной коллекции.

Датский коллекционер Бриан Ингеберг заявил о пропаже самой дорогой в мире бутылки водки из личного хранилища в кафе Копенгагена. Спустя несколько дней бутылку нашли неповрежденной, но пустой. Об этом сообщила датская полиция в своем официальном Twitter-аккаунте. 

Владелец бутылки рассказала изданию Extra Bladet, что ее нашли опустошенной на строительной площадке. Емкость русской водки, выполненной из золота и серебра, злоумышленники не забрали. На бутылке также изображен гоночный автомобиль «Руссо-Балт» и имеется фильтр-насадка с бриллиантами. На пробке — герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.

Ингеберг уверен, что похитителям каким-то образом удалось сделать дубликат ключей от хранилища, где содержатся почти 1,2 тысячи емкостей с коллекционными напитками. Камеры зафиксировали, что преступники пробыли там всего несколько минут.

Любопытно, что этот экземпляр появлялся в сериале «Карточный домик» на 15 секунд.

Автор: Александра Гегельская
#похищение #копенгаген #самая дорогая водка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ
Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Страница была заблокирована без каких-либо предупреждений.
18:05   5 Января 2018
2205
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
13831
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14119
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5425
Новости smi2.ru
«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

 «Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу

«Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу

 «Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах