Минобороны доставило в Сирию подарки из Ингушетии

Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России в Сирию доставлена крупная партию гуманитарной помощи, собранная мусульманскими и христианскими общинами Ингушетии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Как рассказал агентству заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон полковник Михаил Завалкин, всего от общественных организаций Ингушетии принято около 25 тонн груза. По его словам, в грузе и сладкие подарки для детей к празднованию Рождества, и полностью укомплектованные ранцы со школьными принадлежностями, школьные доски.

Также груз включает продуктовые наборы и вещи, необходимые для беженцев. Завлкин отметил, что помощь будет оказываться пострадавшим в сирийском конфликте в независимости от их вероисповедания и национальности.

Авиабаза Хмеймим, на которую был доставлен груз, функционирует в штатном режиме. Первый транспорт Ан-26 с базы уже отправился в Дамаск. Все самолеты будут сопровождать истребители.

Сегодня в Минобороны сообщили, что меры безопасности на авиабазе Хмеймим были усилены после атаки боевиков, прошедшей днем ранее — в результате ночного минометного обстрела погибли двое российских военных, а также сдетонировали боеприпасы на складе.