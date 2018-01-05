ЦИК отказал жене муфтия Дагестана в регистрации кандидатом в президенты РФ

Советник и супруга муфтия Дагестана не смогла стать кандидатом на президентских выборах. Она допустила ряд нарушений при оформлении документов.

В четверг, 5 января, Центризбирком отказал Айне Гамзатовой в регистрации. Кроме неправильно оформленных документов, комиссия также отметила срыв сроков.

Представитель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко уточнил, что Гамзатова также нарушила законодательство о выборах, которые не позволяют зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения. Кроме того, она не представила справки о своем доходе и доходе супруга.

Ранее украинская община Крыма поддержала действующего главу государства Владимира Путина на президентских выборах. В поддержку президента уже начался сбор подписей в ряде российских городов, в том числе в Томске, Омске и Москве.