«Темная сторона»: Кондолиза Райс призвала США и ФРГ быть осторожными с Россией

Американской и немецкой сторонам следует придерживаться единой и последовательной линии в политических отношениях с Россией. Об этом заявила бывшая глава Госдепа Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero.

По выражению дипломата, Вашингтон и Берлин не должны забывать о неких «темных сторонах» политики Москвы и ее «конфронтационном поведении» в отношении стран НАТО. При этом она отметила, что американцам и европейцам нужно продолжать искать сферы, в которых сотрудничество с Россией приемлемо, чтобы не изолировать страну.

Ранее первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов указал на то, что размещение ударных сил НАТО на граничащих с РФ территориях ухудшает ситуацию в вопросе их безопасности.