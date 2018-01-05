Мутко возглавит комитет по подготовке Генассамблеи всемирной туристской организации

Вице-премьер России Виталий Мутко был отстранен от организации ЧМ по футболу. Новое назначение одобрил глава российского правительства.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал документ о назначении Мутко главой организационного комитета по проведению 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации (ЮНВТО). Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ был утвержден до того, как Виталий Мутко покинул состав наблюдателей оргкомитета ЧМ-2018.

Организатором Генеральной ассамблеи выступает Минкульт. В 2019 году ассамблею примет Санкт-Петербург.

Напомним, что ЮНВТО является специализированным межправительственным учреждением ООН, в состав который входят 158 стран-участниц, 6 ассоциированных территорий, два государства-наблюдателя и свыше пятиста аффилированных организаций. Структура ответственна за развитие устойчивого и общедоступного туризма.