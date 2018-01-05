МОК даст первый ответ по списку допущенных российских спортсменов к ОИ-2018 через три дня

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 января предоставит первые данные по списку россиян, которые будут допущены к состязаниям на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР), выведенный из состава МОК по причине нашумевшего скандала, связанного с якобы государственной программой поддержки допинга в стране, подал в организацию список потенциальных кандидатов на участие в Играх Пхенчхане. В него вошли вошли 350 спортсменов.

По словам Мутко, уже восьмого числа российская команда атлетов узнает о первой реакции МОК по персоналиям, назвав тех из них, к кому все еще есть вопросы.

МОК отстранил сборную РФ от Олимпийских игр 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. Однако «чистые» спортсмены получат допуск к состязаниям, но без права выступать под российским флагом и с российской атрибутикой.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Конечный список российской делегации должен быть объявлен не позднее 28 января.