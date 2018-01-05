Вылетевший из Ниццы самолет срочно вернулся в аэропорт из-за внезапного сильного толчка

Самолет авиакомпании Lufthansa, вылетевший из Ниццы в Франкфурт, был вынужден срочно вернуться в аэропорт после внезапного сильного толчка. Об этом сообщило агентство The Local.

Как передает «Газета.RU», лайнер находился в воздухе всего около 10 минут, когда экипаж и пассажиры ощутили сильный толчок. По свидетельству одного из пассажиров, все подумали, «что это конец, но сохраняли спокойствие».

Позднее представить аэропорта объяснил причину инцидента технической неполадкой, из-за которой потребовалась немедленная посадка самолета.