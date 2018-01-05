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 Вылетевший из Ниццы самолет срочно вернулся в аэропорт из-за внезапного сильного толчка

Вылетевший из Ниццы самолет срочно вернулся в аэропорт из-за внезапного сильного толчка
19:07   5 Января 2018
Весь мир
93

Вылетевший из Ниццы самолет срочно вернулся в аэропорт из-за внезапного сильного толчка

Вылетевший из Ниццы самолет срочно вернулся в аэропорт из-за внезапного сильного толчка

Самолет авиакомпании Lufthansa, вылетевший из Ниццы в Франкфурт, был вынужден срочно вернуться в аэропорт после внезапного сильного толчка. Об этом сообщило агентство The Local.

Как передает «Газета.RU», лайнер находился в воздухе всего около 10 минут, когда экипаж и пассажиры ощутили сильный толчок. По свидетельству одного из пассажиров, все подумали, «что это конец, но сохраняли спокойствие».

Позднее представить аэропорта объяснил причину инцидента технической неполадкой, из-за которой потребовалась немедленная посадка самолета.

Автор: Вячеслав Каширин
#самолет #чп #ницца #весь мир
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