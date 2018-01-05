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19:18   5 Января 2018
Выборы президента 2018
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Украинская община Крыма поддержала выдвижение Путина

Украинская община Крыма поддержала выдвижение Путина

Движение «Волонтеры победы» начало сбор подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты России. Штабы открылись в Симферополе и Севастополе.

Глава организации Анастасия Гридчина рассказала РИА Новости, что украинская община Крыма поддерживает кандидатуру действующего главы государства.

По ее словам, Россия внесла неоценимый вклад на благо украинцев, проживающих в Крыму. Можно быть уверенной в том, что права не ущемляются, что каждого услышат, — отметила собеседник агентства. Она уверена, что украинская культура вышла на новый этап развития с воссоединением полуострова с Россией, которая нацелена на объединение братских славянских народов. Именно поэтому община безусловно поддержит президента Путина, — объяснила она.

В Русской общине Крыма также подтвердили, что данное заявление поддержали Ассамблея славянских народов, региональная национально-культурная автономия «Белорусы Крыма», Караимская община и Крымское окружное казачье общество.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала ровно за три месяца — 18 декабря. В Крыму это будут первые выборы главы государства после присоединения полуострова.

Автор: Александра Гегельская
#путин #крым #выборы-2018
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