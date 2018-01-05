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18:42   5 Января 2018
Россия
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Почти 60 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного снегопада

Почти 60 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного снегопада

Сильный снегопад в столице скорректировал расписание авиарейсов. В нескольких аэропортах Москвы рейсы задержаны или отменены.

На данный момент вылет 58 рейсов задерживается. В частности, в Домодедово задержаны 18 рейсов, в Шереметьево — 31 борт ожидает вылета, во Внуково — девять. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание».

Изменения в расписании связаны с непогодой — сегодня Москву накрыл снегопад. Метеорологи обещают до трех сантиметров осадков за день. В МЧС также отмечают ухудшение видимости и опасную обстановку на дорогах.

В целях обеспечения безопасности на ближайшее время вылеты из столичных аэропортов были приостановлены. Аэродромные службы активизировали работы по расчистке взлетно-посадочных полос от снега. Пока неизвестно, когда восстановят сообщение.

Автор: Гегельская Александра
#москва #рейсы #снегопад
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