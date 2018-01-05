Умер актер из киносаги «Звездный путь»

Американский актер и участник музыкальной группы P.R.O.B.L.E.M.S Джон Пол Стюер умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает Independent.

Музыканты P.R.O.B.L.E.M.S подтвердили информацию о кончине актера. В коллективе отметили, что потеряли не только исполнителя, но и друга, «что намного хуже». Причины смерти Стюера не раскрываются.

Стюер родился в американском штате Калифорния в 1984 году. Актерскую карьеру он начал в возрасте трех лет. Популярность приобрел благодаря роли представителя расы клингонов Александра Роженко в сериале «Звездный путь».