МОК утвердил форму для российской сборной по хоккею на Олимпиаде-2018

Россия выступает под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. На форме также запрещена государственная символика.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил финальный вариант формы для российских хоккеистов. В ней сборная выступит на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет спортивное издание «Чемпионат.com».

За основу был взят комплект изначально созданный для сборной РФ, однако после решения МОК об отстранении на футболку была добавлена надпись: «Olympic Athlete from Russia» вместо флага.

Ранее первый вице-глава Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что в январе МОК согласует дизайн игровой формы женской и мужской национальных команд. Официально экипировку еще не представили.