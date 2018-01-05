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18:08   5 Января 2018
Россия
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Кандидат в президенты РФ Екатерина Гордон решила сменить фамилию

Кандидат в президенты РФ Екатерина Гордон решила сменить фамилию

Певица и правозащитница Екатерина Гордон, выдвинутая на выборы президента РФ от «Партии добрых дел» планирует сменить фамилию на Прокофьева. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В прошлом Гордон меняла фамилии дважды. При рождении она получила фамилию Прокофьева, затем по отчиму стала Полипчук. Выйдя замуж за известного актера и телеведущего Александра Гордона (в настоящее время они разведены), приняла фамилию супруга.

В своем сообщении она также отметила, что сбор подписей в ее поддержку как кандидата на выборах президента «ведется активно, хотя денег мало». При этом правозащитница выразила уверенность, что однажды «будет работать во власти».

По российскому законодательству, если кандидат менял фамилию, имя или отчество в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене указываются как его прежние ФИО, так и недавно приобретенные.

Документы в Центризбирком Гордон подала 27 декабря. Комиссия дала ей разрешение открыть избирательный счет и начать сбор подписей в свою поддержку. Для регистрации она должна собрать 100 тысяч подписей избирателей.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #выборы #политика #гордон
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