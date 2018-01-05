СБУ изъяла паспорт гражданина РФ у экс-министра здравоохранения Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) установила факт пребывания в Киеве экс-главы министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в рамках уголовного производства по статьям 110, 111 УК Украины во временном помещении в столице, где пребывал бывший министр, проведен санкционированный обыск. В результате обыска был изъят ряд документов, включая паспорт гражданина РФ и служебное удостоверение с подписью главы Крыма Сергея Аксенова. Скан паспорта опубликован на сайте СБУ. В ведомстве отметили, что следственные действия продолжаются.

Михальчевский ушел с поста главы министерства в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния возглавляемой им отрасли и громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарственные препараты в аптеках полуострова.