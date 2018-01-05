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18:05   5 Января 2018
Россия
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РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Страница была заблокирована без каких-либо предупреждений.

Российское надзорное ведомство обратилось к создателю социальной сети Facebook (компания приобрела Instagram в 2012 году) Марку Цукербергу с просьбой объяснить причины блокировки страницы. Открытое письмо опубликовано в официальном аккаунте Роскомнадзора на Facebook.

Директор Ботанического сада Алексей Ретеюм сообщил РИА Новости, что социальная сеть требует юридические документы для разблокировки, однако «Аптекарский огород» является структурным подразделением МГУ, а не отдельным юрлицом и не коммерческой компанией, поэтому специальных документов нет. По его словам, они действуют в соответствии с уставом университета — документ опубликован в открытом доступе.

Контент аккаунта Ботанического сада МГУ не является продающим и рекламным, все публикации  — исключительно культурные и научно-образовательные, подчеркнул Ретеюм. У страницы порядка 300 тысяч подписчиков.

Глава структуры также отметил, что аккаунт был заблокирован во время проведения масштабного фестиваля «Тропическая зима» с объемной культурной программой.

Автор: Александра Гегельская
#роскомнадзор #instagram #мгу #блокировка #ботанический сад
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