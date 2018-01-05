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Ближнее зарубежье
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Бывший пленный из ДНР рассказал о предложении СБУ взорвать завод в Донецке

Бывший пленный из ДНР рассказал о предложении СБУ взорвать завод в Донецке

Служба безопасности Украины (СБУ) предлагала попавшему в плен бойцу батальона «Восток» самопровозглашенной ДНР Владиславу Балыкину совершить подрыв на территории Донецкого металлургического завода.

Балыкин рассказал, что с ним встречался полковник СБУ. Офицер обещал отпустить его по обмену пленными, чтобы тот совершил теракт на заводе. После этого, со слов полковника, он бы получил «медали, ордена и стал бы героем Украины».

Как сообщило Донецкое агентство новостей, Балыкин был задержан в феврале 2015 года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Он рассказал, что в тюрьме над ним издевались, били и заставляли работать по 17 часов в день, постоянно заставляли кричать «Слава Украине». В случае отказа скандировать этот лозунг «били по голове».

В конце декабря был проведен самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными. Киев принял 73 человека, самопровозглашенные ДНР и ЛНР — 165 и 73 пленных соответственно.

Автор: Вячеслав Каширин
#донбасс #днр #общество #ближнее зарубежье
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