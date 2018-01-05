Порошенко: Украина соскочила с газового крючка России

Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина «соскочила с газового крючка» российского «Газпрома». Такое заявление в Twitter сделал украинский президент Петр Порошенко. Он написал, что страна «уверенно начинает 2018 год — год энергетической независимости Украины.

Киев отказался от российского газа в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, купив тот же российский газ, но по реверсу в Европе (у Словакии, Венгрии и Польши).

Сначала в Киеве уверяли, что данное решение было принято из-за более низкой цены, но позднее компания «Нафтогаз Украины» признала, что «Газпром» предлагал топливо по более выгодной цене. В конце прошедшего года Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если газ будет дешевым.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» вели тяжбу в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В декабре 2017-го арбитраж обязал украинскую сторону закупать у России не менее пяти миллиардов кубов газа ежегодно. Делать закупки в этих сниженных объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Кроме того, «Нафтогаз» обязали выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов долга за поставки, а также 0,03 процента от этой суммы за каждый день просрочки начиная с 22 декабря (около 600 тысяч долларов).

Ранее в соцсетях высмеяли заявление Порошенко о «коррумпированном российском газе».