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17:09   5 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко: Украина соскочила с газового крючка России

Порошенко: Украина соскочила с газового крючка России

Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина «соскочила с газового крючка» российского «Газпрома». Такое заявление в Twitter сделал украинский президент Петр Порошенко. Он написал, что страна «уверенно начинает 2018 год — год энергетической независимости Украины.

Киев отказался от российского газа в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, купив тот же российский газ, но по реверсу в Европе (у Словакии, Венгрии и Польши).

Сначала в Киеве уверяли, что данное решение было принято из-за более низкой цены, но позднее компания «Нафтогаз Украины» признала, что «Газпром» предлагал топливо по более выгодной цене. В конце прошедшего года Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если газ будет дешевым.

Порошенко: Украина соскочила с газового крючка России

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» вели тяжбу в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В декабре 2017-го арбитраж обязал украинскую сторону закупать у России не менее пяти миллиардов кубов газа ежегодно. Делать закупки в этих сниженных объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Кроме того, «Нафтогаз» обязали выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов долга за поставки, а также 0,03 процента от этой суммы за каждый день просрочки начиная с 22 декабря (около 600 тысяч долларов).

Ранее в соцсетях высмеяли заявление Порошенко о «коррумпированном российском газе».

Автор: Вячеслав Каширин
#порошенко #украина #экономика #нафтогаз #газпром #ближнее зарубежье
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